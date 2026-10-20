Streit bei Sprachkurs: Junge Männer zücken Messer

Aufregung in einem Sprachkurs in Wien-Floridsdorf: Ein Streit zwischen zwei Kursteilnehmern ist am Montag völlig aus dem Ruder gelaufen. Die beiden Männer sollen sich gegenseitig mit Messern bedroht haben. Für einen 17-Jährigen klickten schließlich die Handschellen.
Gegen 11 Uhr entbrannte während des Sprachkurses zwischen dem 17-jährigen Syrer und einem 24-jährigen Portugiesen ein heftiger Streit. Doch bei einem lautstarken Wortgefecht blieb es offenbar nicht: Beide Männer sollen plötzlich Messer gezückt und damit ihre gegenseitigen Drohungen untermauert haben.
Laut Angaben des Lehrpersonals verließ der 17-Jährige nach der Auseinandersetzung kurzzeitig das Gebäude, kehrte wenig später jedoch wieder zurück.
Polizeihunde entdecken Messer im Mistkübel
Als die alarmierten Polizisten eintrafen, trafen sie beide Streithähne sowie das Lehrpersonal an. Während sich der 17-Jährige gegenüber den Beamten unkooperativ zeigte und sämtliche Fragen verweigerte, händigte der 24-Jährige sein mitgeführtes Stanleymesser freiwillig aus.
Bei der Durchsuchung des Jugendlichen konnten die Polizisten zunächst keine gefährlichen Gegenstände entdecken. Erst eine anschließende Suche durch die Polizeidiensthundeeinheit brachte einen Fund: In einem Mistkübel vor dem Gebäude wurde ein Klappmesser entdeckt und sichergestellt.
17-Jähriger vorläufig festgenommen
Für den 17-Jährigen klickten noch vor Ort die Handschellen. Nach seiner Einvernahme wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wieder auf freien Fuß gesetzt und angezeigt. Auch der 24-Jährige wurde angezeigt. Verletzt wurde bei dem Messer-Eklat glücklicherweise niemand.
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