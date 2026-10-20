Im Schatten des Schöckls geht ein Licht auf

Heimstärke ist für die Truppe um Kapitän Marco Suchy (der nach einem Doppelpack nun mit neun Treffern an der Spitze der Liga-Schützenliste steht) und Co. einer der Hauptgründe für das Hoch: Von sechs Partien am eigenen Rasen wurden fünf gewonnen, nur einmal gab’s ein Remis.