Im Schatten des Schöckls geht ein Licht auf

Eine 3000-Seelen-Gemeinde im Schatten des Schöckls nimmt den Fahrstuhl nach oben! Die Sportunion Semriach, die erst ihre dritte Saison in der Unterliga Mitte bestreitet, verteidigte mit einem 6:0-Kantersieg gegen Laßnitzhöhe die Tabellenführung.
Heimstärke ist für die Truppe um Kapitän Marco Suchy (der nach einem Doppelpack nun mit neun Treffern an der Spitze der Liga-Schützenliste steht) und Co. einer der Hauptgründe für das Hoch: Von sechs Partien am eigenen Rasen wurden fünf gewonnen, nur einmal gab’s ein Remis.
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