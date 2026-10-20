Jetzt zittert Österreichs Pferdesport vor Finanz

Die Steuer-Affäre rund um das Pferdzentrum in Stadl-Paura zieht immer weitere Kreise: Über eine fragwürdige Vereinskonstruktion werden pro Jahr rund eine Million Euro steuerfreie Einnahmen lukriert und in die GmbH geschleust. Laut „Krone“-Infos prüft die Finanz. Nun geraten auch die Spitzen des österreichischen Pferdesports unter Druck.