„Habe auf der Straße überlebt mit den Hunden“

August, 2023: Kneissl erreicht bei sengender Hitze mit einem gemieteten Auto und nur zwei Koffern sowie zwei Hunden im Gepäck ein Dorf unweit der russischen Stadt Kasimow. Dort erspäht sie eine Ziege, die, wie sie später erfahren würde, den Namen „Manja“ trägt. Der ehemaligen Politikerin scheint es, als würde ihr das Tier „herzlich willkommen“ sagen. Und da denkt sich Kneissl, dass sie bleiben sollte. Hier wartete zumindest schon ein tierischer Freund auf sie, berichtet das russische Nachrichtenportal „360.ru“.