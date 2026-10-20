Strenge Bier-Regel und ein leerer Auswärtsblock

Das Westderby zwischen Wacker Innsbruck und Austria Salzburg könnte ein Nachspiel haben. Wackers Anhänger fielen mit Attacken auf die violetten Fans höchst negativ auf. Dazu gab es zahlreiche Becherwürfe – von allen Seiten. Trainer Christian Schaider bekam eines von vielen Geschossen ab. „Was sich da abgespielt hat, war nicht mehr lustig“, fasste es Austrias Klubmanager Harald Mittermaier zusammen.

Leichtbier, aber kein Spritzer

Schon in dieser Woche geht es in Maxglan wieder rund. Mit Blau-Weiß Linz wartet am Freitag (20.30) der Tabellenführer der 2. Liga. Auch in diesem Duell ist abseits des Rasens mächtig Pfeffer drinnen. Angesichts der Sicherheitsbedenken grenzt es an ein Wunder, dass die Partie überhaupt in Maxglan angepfiffen wird.