Die bittere Wahrheit hinter Perrys Serien-Hochzeit

Perry sprach offen über Sucht

Auch sein wechselndes Aussehen während der Serie brachte der Darsteller mit seinem Substanzkonsum in Verbindung. „Wenn ich zunehme, ist es Alkohol; wenn ich dünn bin, sind es Tabletten. Wenn ich einen Ziegenbart trage, sind es viele Tabletten“, enthüllte Perry. Gegen Ende der dritten Staffel habe er täglich versucht, 55 Vicodin-Tabletten zu bekommen, um nicht „so krank“ zu werden.