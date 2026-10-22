Miba übernimmt Firmensparte mit 500 Mitarbeitern

Die oberösterreichische Technologiegruppe Miba aus Laakirchen kauft das Gleitlagergeschäft der deutschen Renk Group. Es umfasst rund 500 Mitarbeiter an fünf Werksstandorten in Deutschland, den USA, Brasilien, China sowie Japan, die einen Jahresumsatz von rund 130 Millionen Euro erwirtschaften.
Beide Unternehmen haben sich vertraglich auf den Deal geeinigt. Die Freigabe der Übernahme durch die Kartellbehörden wurde ebenfalls bereits beantragt, ist aber noch ausständig. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.
Das Gleitlagergeschäft der deutschen Renk Gruppe ist auf die Entwicklung und Fertigung von Industriegleitlagern spezialisiert. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Hannover. „Der Kauf des RENK Gleitlagergeschäfts ist die größte Akquisition in der Geschichte unseres Unternehmens“, unterstreicht Miba-Vorstandsvorsitzender Peter Mitterbauer. Mit der Übernahme will die Miba ihr Gleitlager-Geschäft ausbauen.
Deutsche Gruppe fokussiert sich auf Verteidungsgeschäft
Die Renk Gruppe will laut deren CEO Alexander Sagel durch den Verkauf ihren „strategischen Fokus noch konsequenter auf das Defense-Geschäft ausrichten“. Gleichzeitig habe man „mit der Miba für das technologisch starke Gleitlagergeschäft genau den richtigen Partner gefunden, um es mit dem passenden Branchenfokus weiterzuentwickeln.“
Die Miba aus Laakirchen erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt weltweit etwa 7400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.