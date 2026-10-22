Miba übernimmt Firmensparte mit 500 Mitarbeitern

Deutsche Gruppe fokussiert sich auf Verteidungsgeschäft

Die Renk Gruppe will laut deren CEO Alexander Sagel durch den Verkauf ihren „strategischen Fokus noch konsequenter auf das Defense-Geschäft ausrichten“. Gleichzeitig habe man „mit der Miba für das technologisch starke Gleitlagergeschäft genau den richtigen Partner gefunden, um es mit dem passenden Branchenfokus weiterzuentwickeln.“