Faserhersteller Lenzing schließt Werk doch später

Es war eine Hiobsbotschaft: Im Zuge eines großen Sparpakets kündigte der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing an, sein Werk in Heiligenkreuz (Burgenland) mit 285 Mitarbeitern bis Jahresende zu schließen. Ganz so schnell geht es nun doch nicht: „Es ist geplant, die Produktion in Heiligenkreuz mit Ende des 1. Quartals 2027 einzustellen“, heißt es von der Lenzing zur „Krone“. Bis dahin soll auch ein Großteil der Belegschaft bleiben.