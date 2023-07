„Hirnfresser“: Davor sollen sich Urlauber schützen

Man sollte ja nun wirklich kein Lebewesen verteufeln - aber seien wir ehrlich: Was uns zu Zombies macht, braucht auf der Welt ja wirklich niemand. Die Amöbenart Naegleria fowleri wäre so etwas. Sie dringt bis in unsere Gehirne vor - und so gut wie niemand überlebt das. Auch nicht der Bodybuilder jetzt in Pakistan: Der Mann hatte nach einem Poolbesuch über starke Kopfschmerzen geklagt. Er starb später in einem Krankenhaus in Lahore.