Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwelgt im Baby-Glück

„GZSZ“-Star Iris Mareike Steen ist schwanger!

Society International
22.10.2026 09:33
Baby-News bei „GZSZ“: Schauspielerin Iris Mareike Steen freut sich auf ihren ersten Nachwuchs!
Baby-News bei „GZSZ“: Schauspielerin Iris Mareike Steen freut sich auf ihren ersten Nachwuchs!(Bild: RTL / Pascal Bünning)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Süße Baby-News bei „GZSZ“! Iris Mareike Steen (34) erwartet ihr erstes Kind. Die Schauspielerin und Sängerin hat die Nachricht gerade in einem persönlichen Reel auf Instagram geteilt. Gemeinsam mit ihrem Mann Kevin freut sie sich auf den neuen Lebensabschnitt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich bin sehr glücklich und fühle mich irgendwie auch befreit, weil es natürlich seit Wochen ein so wichtiges Thema für mich ist und mich unglaublich viel beschäftigt – das zu verheimlichen und inzwischen auch zu verstecken, fiel mir nicht leicht“, sagt Iris Mareike Steen mit einem Lächeln zu RTL.

Auch auf Instagram teilt Iris Mareike Steen mit ihren Fans die süßen Neuigkeiten: 

Baby-Pause im nächsten Jahr
Für die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, in der die gebürtige Hamburgerin seit 2010 die Rolle der Lilly spielt, steht Steen trotz Schwangerschaft weiter vor der Kamera. „Ja, im Moment drehe ich weiterhin – nur langfristig wohl mit neuer Kleidung – und Anfang nächsten Jahres werde ich mich dann langsam für einige Zeit verabschieden“, erklärt sie. 

Für die Fans gibt es somit gleich mehrfach Grund zur Freude. Denn am 6. November feiert Iris Mareike Steen zudem ihren 35. Geburtstag auf der Bühne. Gemeinsam mit ihrer Band tritt sie als Sängerin im Kulturzentrum Spirale in Berlin auf.

Geburtstag auf der Bühne
„Ich finde, es war die allerbeste Idee für eine Geburtstagsfeier, die ich jemals hatte. Den Tag mit ganz vielen wunderbaren Menschen zu verbringen und dann auch noch mit Musik, macht mich schon im Vorfeld ganz euphorisch!“, sagt sie.

Lesen Sie auch:
Babyglück mit Tom Beck
Drittes Kind für „GZSZ“-Star Chryssanthi Kavazi
09.08.2026

Und erklärt auf Instagram mit einem Strahlen im Gesicht: „Dann können am 6. November nicht nur auf meinen Geburtstag anstoßen, sondern auch noch auf etwas viel Wundervolleres ...“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
22.10.2026 09:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
111.189 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
98.864 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Ski Nordisch
„So viel erreicht“: Kraft gibt Trennung bekannt
96.244 mal gelesen
Stefan Kraft wechselt den Ausrüster.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1359 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Mega-Demo droht heute Wien komplett lahmzulegen
935 mal kommentiert
Wegen einer Großdemo am Donnerstag warnt der ÖAMTC vor massiven Staus und Verkehrsbehinderungen ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Society International
Schwelgt im Baby-Glück
„GZSZ“-Star Iris Mareike Steen ist schwanger!
Nach Tränen-Finale
„Immer wieder sonntags“: Mross deutet Rückkehr an!
Als Stier zum Sieg
Sänger Vincent Gross gewinnt „The Masked Singer“
Ofczarek und Co.
Diese Stars geben dem Leiden ein Gesicht
Wegen Fantasy-Bra
Victoria‘s Secret: Riesen-Zoff hinter den Kulissen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf