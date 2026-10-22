„GZSZ“-Star Iris Mareike Steen ist schwanger!

Süße Baby-News bei „GZSZ“! Iris Mareike Steen (34) erwartet ihr erstes Kind. Die Schauspielerin und Sängerin hat die Nachricht gerade in einem persönlichen Reel auf Instagram geteilt. Gemeinsam mit ihrem Mann Kevin freut sie sich auf den neuen Lebensabschnitt.
„Ich bin sehr glücklich und fühle mich irgendwie auch befreit, weil es natürlich seit Wochen ein so wichtiges Thema für mich ist und mich unglaublich viel beschäftigt – das zu verheimlichen und inzwischen auch zu verstecken, fiel mir nicht leicht“, sagt Iris Mareike Steen mit einem Lächeln zu RTL.
Auch auf Instagram teilt Iris Mareike Steen mit ihren Fans die süßen Neuigkeiten:
Baby-Pause im nächsten Jahr
Für die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, in der die gebürtige Hamburgerin seit 2010 die Rolle der Lilly spielt, steht Steen trotz Schwangerschaft weiter vor der Kamera. „Ja, im Moment drehe ich weiterhin – nur langfristig wohl mit neuer Kleidung – und Anfang nächsten Jahres werde ich mich dann langsam für einige Zeit verabschieden“, erklärt sie.
Für die Fans gibt es somit gleich mehrfach Grund zur Freude. Denn am 6. November feiert Iris Mareike Steen zudem ihren 35. Geburtstag auf der Bühne. Gemeinsam mit ihrer Band tritt sie als Sängerin im Kulturzentrum Spirale in Berlin auf.
Geburtstag auf der Bühne
„Ich finde, es war die allerbeste Idee für eine Geburtstagsfeier, die ich jemals hatte. Den Tag mit ganz vielen wunderbaren Menschen zu verbringen und dann auch noch mit Musik, macht mich schon im Vorfeld ganz euphorisch!“, sagt sie.
Und erklärt auf Instagram mit einem Strahlen im Gesicht: „Dann können am 6. November nicht nur auf meinen Geburtstag anstoßen, sondern auch noch auf etwas viel Wundervolleres ...“
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