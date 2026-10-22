„GZSZ“-Star Iris Mareike Steen ist schwanger!

Baby-Pause im nächsten Jahr

Für die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, in der die gebürtige Hamburgerin seit 2010 die Rolle der Lilly spielt, steht Steen trotz Schwangerschaft weiter vor der Kamera. „Ja, im Moment drehe ich weiterhin – nur langfristig wohl mit neuer Kleidung – und Anfang nächsten Jahres werde ich mich dann langsam für einige Zeit verabschieden“, erklärt sie.