Sobotka sagt ab! Niemand kommt zum U-Ausschuss

Bestätigt sah sie sich in ihrem Bild, das die ÖVP aus ihrer Sicht vermittle, „dass man eben keine Verantwortung für sein Verhalten übernimmt“. Das am Vortag eingebrachte Verlangen zur Verlängerung des U-Ausschusses um weitere drei Monate gewinne dadurch „an pädagogischer Vernunft“, meinte auch der SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer.