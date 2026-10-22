Traktor rammt Linienbus in Vorarlberg

Am Mittwochnachmittag kollidierte in Hohenems (Vorarlberg) ein Traktor mit einem abbiegenden Linienbus. Obwohl das landwirtschaftliche Fahrzeug Vorrang hatte, fuhr der Bus auf die Straße ein. Dabei kam es zur Kollision.
Der 35-jährige Busfahrer wollte gegen 16.35 Uhr von der Brucknerstraße in die Rudolf-von-Ems-Straße einzufahren. Dabei schätzte er offenbar den sich in Richtung Altach nähernden Traktor samt Anhänger falsch ein und missachtete die Vorrangregeln.
Der Lenker des Zugfahrzeugs hatte keine Chance mehr, rechtzeitig anzuhalten und krachte mit Wucht seitlich in den Linienbus.
Antriebswelle gebrochen
Die Kollision war so heftig, dass die Antriebswelle des Traktors zu Bruch ging. Das Gefährt war nicht mehr fahrbereit und musste von einem eigens aus Bregenz angeforderten Spezialbergungsfahrzeug abtransportiert werden.
Aufgrund der aufwendigen Aufräumarbeiten musste die Straße für knapp zwei Stunden komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.
Die Feuerwehr Hohenems band ausgelaufenes Öl, säuberte die Fahrbahn von Wrackteilen und unterstützte die Polizei bei der Straßensperre.
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