Haushalte besitzen jetzt 1.011.000.000.000 Euro

Österreichs Kaufkraft ist seit dem Jahr 2015 nominell zwar kräftig gestiegen. Durch die hohe Inflation in den vergangenen Jahren kam davon bei den Konsumenten jedoch wenig an, ergab zuletzt die Kaufkraftanalyse von Regio Data Research. Im Vorjahr ging die Kaufkraft real sogar zurück – obwohl alle Haushalte zusammen mehr auf der hohen Kante haben.