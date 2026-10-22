Einbruch in Amtsgebäude der Landesregierung

Fenster eingeschlagen

Bei der Pressestelle der Exekutive hieß es, es lägen dazu derzeit keine Informationen vor. In dem Objekt sind unter anderem die Abteilungen Landwirtschaft und ländlicher Raum sowie Wasserwirtschaft untergebracht. Der oder die Täter dürften sich über ein eingeschlagenes Fenster an der Rückseite des Gebäudes Zutritt verschafft haben.