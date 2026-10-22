Einbruch in Amtsgebäude der Landesregierung

Einbruch in einem Amtsgebäude der Vorarlberger Landesregierung in Bregenz! Unbekannte Täter sollen in der Nacht auf Donnerstag in das Gebäude eingedrungen sein und dabei möglicherweise mehrere Laptops gestohlen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Bei dem nächtlichen Einbruch könnten auch Laptops entwendet worden sein. Das Eindringen in das Gebäude in der Josef-Huter-Straße in Bregenz wurde in der Früh festgestellt, die Spurensicherung war am Vormittag an Ort und Stelle. Die Landespressestelle bestätigte den Vorfall und verwies auf die Polizei.
Fenster eingeschlagen
Bei der Pressestelle der Exekutive hieß es, es lägen dazu derzeit keine Informationen vor. In dem Objekt sind unter anderem die Abteilungen Landwirtschaft und ländlicher Raum sowie Wasserwirtschaft untergebracht. Der oder die Täter dürften sich über ein eingeschlagenes Fenster an der Rückseite des Gebäudes Zutritt verschafft haben.
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