Polizei deckt Zwei-Millionen-Euro-Drogendeal auf

Gleich zwei große Ermittlungserfolge konnte die Polizei in Niederösterreich verbuchen. Eine mutmaßliche Einbrecherbande soll bei 15 Einbrüchen Beute im Wert von rund 450.000 Euro gemacht haben. Außerdem gelang den Ermittlern ein Schlag gegen den internationalen Drogenschmuggel. Dabei wurden 200 Kilogramm Cannabis im Wert von rund zwei Millionen Euro sichergestellt.