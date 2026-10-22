Debatte um Bayern-Kicker? „Das war ja lächerlich!“

Experte Marko Stankovic hat sich am Rande des Champions-League-Matches zwischen Bayern und Arsenal (2:2) zur Personalie Manuel Neuer zu Wort gemeldet. Bei „Sky Sport Austria“ zeigte der ehemalige Kicker kein Verständnis über die losgetretene Torwart-Debatte bei den Münchnern.
„Age is just a number. Wie schnell, dass er da unten war. Also, der ist nur einen Monat jünger als ich. Ich komm da nicht mehr so runter, auch wenn ich zwei Schädel kleiner bin als er“, staunt Stankovic nach dem Match über eine Glanzparade von Manuel Neuer gegen Arsenal.
Nachdem der Bayern-Schlussmann gegen Augsburg gepatzt hatte, entbrannten erneut Debatten darüber, ober der Routinier noch der richtige Mann für den Rekordmeister sei. Mit einigen starken Aktionen gegen Arsenal meldete sich der 40-Jährige eindrucksvoll zurück und zeigte, wie wichtig er für sein Team weiterhin sein kann.
Augsburg-Match als Ausrutscher?
„Also, das ist grandios. Manuel Neuer ist einfach ein Top-Tormann“, schwärmt Stankovic und poltert dann: „Das, was wir besprochen haben, dass er nach dem Augsburg-Spiel ein bisschen in der Kritik war, das haben wir auch in unserem Podcast gesagt. Das war ja lächerlich, dass man ihn dann wegen eines Spiels kritisiert.“
Neuer selbst, zeigte sich schon zuletzt von den Debatten unbeeindruckt. „Er hat wieder mal eindrucksvoll gezeigt, dass er die absolute Berechtigung hat, dass er beim FC Bayern im Tor steht“, stellt Stankovic deshalb abschließend klar. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob das Augsburg-Match tatsächlich nur ein Ausrutscher der Torhüter-Legende war.
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