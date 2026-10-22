Debatte um Bayern-Kicker? „Das war ja lächerlich!“

Augsburg-Match als Ausrutscher?

„Also, das ist grandios. Manuel Neuer ist einfach ein Top-Tormann“, schwärmt Stankovic und poltert dann: „Das, was wir besprochen haben, dass er nach dem Augsburg-Spiel ein bisschen in der Kritik war, das haben wir auch in unserem Podcast gesagt. Das war ja lächerlich, dass man ihn dann wegen eines Spiels kritisiert.“