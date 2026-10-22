Großbrand bei Müllentsorger beschäftigt Feuerwehr

Viel Arbeit für Kameraden

Gefahr für Leib und Leben habe aber nicht bestanden, weil das Gebäude alleine und abseits anderer Häuser steht. Das Feuer war relativ rasch unter Kontrolle. Die Arbeiten werden aber wohl den ganzen Tag andauern: Der Müll müsse auseinandersortiert und sorgfältig abgelöscht werden.