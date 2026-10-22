Großbrand bei Müllentsorger beschäftigt Feuerwehr

Rund 200 Kameraden sind in Katsdorf (OÖ) im Einsatz. Dort war in den frühen Morgenstunden bei einem Müllentsorgungsunternehmen ein Großbrand ausgebrochen. Starker Wind fachte die Flammen noch zusätzlich an. Personen waren keine in Gefahr, auch ein Übergreifen auf ein Bürogebäude konnte verhindert werden.
Großalarm am frühen Morgen! Bei 16 Wehren in den Bezirken Perg und Urfahr-Umgebung schrillten ab 6.28 Uhr die Alarmglocken. Bei einem Müllentsorgungsunternehmen in der Ortschaft Ruhstetten bei Katsdorf war ein Brand ausgebrochen. Die Flammen waren in der Morgendämmerung weithin zu sehen. Starker Wind fachte die Flammen noch zusätzlich an und sorgte für starke Rauchentwicklung.
Viel Arbeit für Kameraden
Gefahr für Leib und Leben habe aber nicht bestanden, weil das Gebäude alleine und abseits anderer Häuser steht. Das Feuer war relativ rasch unter Kontrolle. Die Arbeiten werden aber wohl den ganzen Tag andauern: Der Müll müsse auseinandersortiert und sorgfältig abgelöscht werden.
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