Haushaltsenergie um 15,1 Prozent teurer als 2025

Strom im Vergleich zum Vorjahr sogar billiger

Bei den übrigen Energieträgern schnellten die Preise nicht so stark in die Höhe: Gas verteuerte sich im Monatsvergleich um 2,0 Prozent und lag um 11,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Gesamtkosten für Fernheizung stiegen gegenüber August um 3,2 Prozent (plus 5,1 Prozent zum Vorjahr). Holzpellets verteuerten sich im Jahresabstand um 34,5 Prozent (plus 4,1 Prozent zum Vormonat), während Brennholz im Monatsvergleich leicht um 0,3 Prozent nachgab (plus 4,0 Prozent zum Vorjahr). Strom verteuerte sich im Monatsabstand zwar um 0,7 Prozent, lag im Jahresvergleich aber um 9,3 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats.