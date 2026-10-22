Schwangere Tanja Szewczenko erlebt „Super-GAU“

„Ich fühle mich so unendlich schuldig“

Besonders schwer macht Szewczenko zu schaffen, dass das Unglück durch ihre eigene Unachtsamkeit ausgelöst wurde. „Ich fühle mich so unendlich schuldig. Ich war müde, erschöpft und konnte nicht mal richtig weinen. Funktions-Modus an, dirigiert und gerettet, was zu retten ist“, schreibt sie offen und versucht sich mit den Worten ihres alten Theater-Direktors zu trösten: „In jeder Tragödie findet man auch eine Komödie.“