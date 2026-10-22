Klimawandel: So teuer ist es, tatenlos zu bleiben

Nichts-Tun kommt teurer

Je genauer die Datenlage und Schadensanalyse erfolgt, desto besser könne man sich als Gesellschaft an die Folgen des Klimawandels anpassen: Die ersten Ergebnisse der Studie zeigen auch eindrücklich, dass ein Nichts-Tun deutlich teurer kommt, als mitunter kostspielige Anpassungsmaßnahmen. In diese Richtung geschehe vor allem regional schon viel, sagte Bednar-Friedl, manch großer Posten werde aber noch nicht angegangen. So etwa das Ausstatten vom Gebäudealtbestand wie Schulen mit Hitzeschutz oder Arbeitsschutzmaßnahmen für Beschäftigte in vulnerableren Branchen von Bau bis Pflege.