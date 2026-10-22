4 Tote: „Lawinenabgänge waren nicht vorhersehbar“

Zu siebt war die bergerfahrene Gruppe vom Alpenverein an jenem schicksalshaften Jänner-Tag in Richtung des 2214 Meter hohen Thronecks unterwegs. Plötzlich wurde die Gruppe von einer 150 Meter breiten und etwa 250 Meter langen Lawine überrascht und verschüttet: Zwei Tiroler (63, 65), eine Steirerin (60) und ein Oberösterreicher (53) verloren dabei ihr Leben.