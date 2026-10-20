„So viel erreicht“: Kraft gibt Trennung bekannt

Nun hat auch Stefan Kraft selbst die Trennung von seinem Ausrüster Fischer bestätigt. Mit einer Bilderserie auf Instagram hat sich der Salzburger von der oberösterreichischen Firma verabschiedet und sich für all die gemeinsamen Erfolge bedankt.
„Danke Fischer, Teil meiner Reise gewesen zu sein“, schrieb Kraft am Montagabend. „So viele unglaubliche Momente, so viel erreicht und unzählige Träume gefeiert.“
Seine gesamte Weltcup-Karriere hatte der 33-Jährige mit Fischer-Latten an den Füßen bestritten – und das mit Erfolg. Dreimal gewann Kraft den Gesamtweltcup, hinzu kommen drei Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften sowie einmal Olympiagold.
Nach zahlreichen Materialtests im Sommer dürfte sich Kraft auf der Suche nach einem neuen Ausrüster für Van Deer, der Marke von Marcel Hirscher, entschieden haben. Mit Daniel Tschofenig trifft er dort auf einen ÖSV-Teamkollegen.
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