Ski Austria: Mit COLMAR aufs Siegerpodest!

Neuer Look für Österreichs Ski-Asse! Ab der Saison 2026/27 sorgt die italienische Traditionsmarke COLMAR als offizieller Ausstatter von Ski Austria für einen starken Auftritt auf und abseits der Piste. Die neue Kollektion vereint sportliche Höchstleistung mit italienischem Design.
Rot-Weiß-Rot trifft auf italienische Sporttradition! Mit der Saison 2026/27 beginnt für Ski Austria ein neues Kapitel: Die internationale Sport- und Lifestylemarke COLMAR übernimmt als offizieller Ausstatter die Bekleidung der Athletinnen und Athleten im Alpinski und Paraski. Auch die Funktionärinnen und Funktionäre werden im Rahmen der langfristigen Partnerschaft mit hochwertiger Ski- und Outdoorbekleidung ausgestattet.
Italienische Tradition trifft rot-weiß-rote Power
Wenn zwei Größen des internationalen Skisports gemeinsame Sache machen, darf man gespannt sein. COLMAR wurde bereits 1923 im italienischen Monza gegründet und steht seit Jahrzehnten für technische Innovation, Qualität und italienisches Design.
Für die neue Ski-Austria-Kollektion ließ sich die Traditionsmarke von ihrem eigenen historischen Archiv inspirieren. Klassische Designelemente wurden modern interpretiert und mit den unverwechselbaren Farben von Ski Austria kombiniert.
Das Ergebnis: Ein dynamischer Look, bei dem kräftiges Rot den Ton angibt. Dunkle Nuancen und weiße Akzente sorgen für einen sportlichen Auftritt mit hohem Wiedererkennungswert. Besonders auffällig: Das Acon-Symbol von Ski Austria zieht sich als grafisches Element durch die neuen Rennanzüge.
Hightech für Höchstleistungen
Doch die neue Ausstattung kann weit mehr als nur gut aussehen! Bei der Entwicklung der Kollektion stand auch die Funktionalität im Mittelpunkt. Schließlich müssen sich Österreichs Ski-Asse bei jedem Wetter und in jeder Rennsituation auf ihre Bekleidung verlassen können.
Die Kollektion umfasst Skijacken und -hosen, Hybridjacken, Softshelljacken sowie Rennanzüge. Die technischen Skijacken überzeugen mit elastischem 4-Way-Stretch-Material, einer Wassersäule von 20.000 Millimetern und hoher Atmungsaktivität.
Auch bei den Rennanzügen setzt COLMAR auf Performance: Hochelastische Materialien, eine körpernahe, aerodynamische Passform und maximale Bewegungsfreiheit sollen die Athletinnen und Athleten bei ihren sportlichen Herausforderungen unterstützen.
„IN CASO DI SCHNEE“ – eine Hommage an Österreich
Ein besonderes Augenzwinkern darf bei der neuen Partnerschaft nicht fehlen. Für Ski Austria interpretiert COLMAR seinen bekannten Markenslogan „In Caso di Neve“ kurzerhand auf österreichische Art neu: „IN CASO DI SCHNEE“.
Denn eines ist klar: Schnee ist in Österreich weit mehr als nur eine Wetterlage. Er ist Leidenschaft, Tradition und ein Stück Heimat. Genau diese Begeisterung für den Wintersport verbindet COLMAR und Ski Austria.
Mit der neuen Partnerschaft treffen somit italienische Designkompetenz und österreichische Skitradition aufeinander – für einen starken gemeinsamen Auftritt in der Saison 2026/27.