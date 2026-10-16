Verfahren nach Crash mit Paragleiterin eingestellt

Das Flugunfallgutachten kam aber zum Schluss, dass die Sicht des Piloten stark eingeschränkt gewesen sei. Als er die Paragleiterin erkennen konnte, habe er keine Ausweichmöglichkeit mehr gehabt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg stellte das Verfahren deshalb jetzt ein, wie ein Sprecher gegenüber der „Krone“ bestätigt.