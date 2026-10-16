Jahrelang zu Unrecht Sozialleistungen erschlichen

Ein Trio ist im niederösterreichischen Weinviertel wegen Urkundenfälschung und Betrugs aufgeflogen: In Summe sollen 63.000 Euro unrechtmäßig bezogen worden sein. Die beiden Männer und die Frau zeigen sich nicht geständig.
Dreiste Betrüger gingen der Polizei im Weinviertel ins Netz. Zuvor hatten sie 18 Jahre lang Sozialleistungen ergaunert. In Summe beinahe 63.300 Euro. Mithilfe gefälschter Urkunden sollen eine 38-jährige Bosnierin und ein Kroate – ebenfalls 38 Jahre alt – für sich und ihre Kinder diverse Sozialleistungen bei Ämtern beantragt, bewilligt und auch ausbezahlt bekommen haben. So wurden Sozialhilfen und auch ein Heizkosten- sowie Wohnzuschuss erschwindelt.
Beim Standesamt und AMS vorgelegt
Seit dem Jahr 2008 soll die Familie aus dem Bezirk Mistelbach auf diese Art unrechtmäßig Geld bezogen haben. Im Zuge der Ermittlungen gelang es auch, einen 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Hollabrunn auszuforschen. Die drei sollen besonders geschützte Urkunden gefälscht haben. Anschließend legten sie diese bei unterschiedlichen österreichischen Behörden vor – darunter etwa die Bezirkshauptmannschaft, das Standesamt oder auch das Arbeitsmarktservice.
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft
So gelang es der Frau, durch eine gefälschte ausländische Urkunde über eine Heirat mit dem 39-Jährigen einen Aufenthaltstitel zu erschleichen. Und dann auch noch finanzielle Unterstützung. Beamte der Polizeiinspektion Mistelbach kamen dem Trio schließlich auf die Schliche. Die drei Beschuldigten zeigte sich bei der Einvernahme zu den Vorwürfen nicht geständig. Sie wurden in der Folge bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.