Jahrelang zu Unrecht Sozialleistungen erschlichen

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

So gelang es der Frau, durch eine gefälschte ausländische Urkunde über eine Heirat mit dem 39-Jährigen einen Aufenthaltstitel zu erschleichen. Und dann auch noch finanzielle Unterstützung. Beamte der Polizeiinspektion Mistelbach kamen dem Trio schließlich auf die Schliche. Die drei Beschuldigten zeigte sich bei der Einvernahme zu den Vorwürfen nicht geständig. Sie wurden in der Folge bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.