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Olise? „Da schrillen bei mir die Alarmglocken“

Champions League
16.10.2026 09:32
Bayern-Star Michael Olise
Bayern-Star Michael Olise(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ja, Michael Olises Rote Karte im Champions-League-Spiel gegen Viking Stavanger war nicht gerade hilfreich für die Bayern, dennoch findet Didi Hamann die Kritik an dem Franzosen übertrieben. 

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„Wenn ich höre, dass Spieler rausgehen und sagen, das war disziplinlos, schrillen bei mir die Alarmglocken. Ich hatte das Gefühl, dass einige nur darauf gewartet haben, dass sie mal verbal etwas gegen ihn sagen können, weil er ansonsten keine Angriffsflächen bietet“, meinte der Experte in seiner Kolumne für Sky.

Didi Hamann nahm Michael Olise in Schutz.
Didi Hamann nahm Michael Olise in Schutz.(Bild: Johannes Jank / ServusTV)

Ball ins Gesicht geworfen
Olise war beim Stand von 3:2 für die Bayern mit Gelb-Rot vom Platz geschickt worden, nachdem er erst Verteidiger Henrik Heggheim festgehalten hatte und anschließend Viking-Kapitän Zlatko Tripic den Ball ins Gesicht geworfen hatte. Eine Viertelstunde später kassierten die Favoriten aus München in Unterzahl das 3:3 – letztlich ein enttäuschender Abend für den deutschen Rekordmeister.

Entsprechend groß war die Kritik, die anschließend auf Olise einprasselte, auch Harry Kane und Vincent Kompany ärgerten sich öffentlich über die Aktion. Für Hamann doch überraschend: „Dass Aktionen wie die von Olise nicht gehen, ist klar. Nur wenn sich einer so etwas ‘erlauben‘ kann, dann er, der die Mannschaft in den letzten beiden Spielzeiten mit seinen Leistungen getragen hat.“

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„Das bereitet mir die größte Sorge“
Was den ehemaligen Bayern-Profi viel eher beunruhigt: „Was sagt es über die Mannschaft aus, dass sie nicht in der Lage ist, ohne Olise eine 3:2-Führung gegen ein Team wie Stavanger über die Zeit zu bringen? Dass die Bayern ohne Olise mehr oder weniger aufgeschmissen sind, bereitet mir die größte Sorge.“

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