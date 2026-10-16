Olise? „Da schrillen bei mir die Alarmglocken“

„Das bereitet mir die größte Sorge“

Was den ehemaligen Bayern-Profi viel eher beunruhigt: „Was sagt es über die Mannschaft aus, dass sie nicht in der Lage ist, ohne Olise eine 3:2-Führung gegen ein Team wie Stavanger über die Zeit zu bringen? Dass die Bayern ohne Olise mehr oder weniger aufgeschmissen sind, bereitet mir die größte Sorge.“