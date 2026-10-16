Brutaler Rückschlag für Kilde: Shiffrin reagiert!

Emotionale Botschaft von Ski-Queen Mikaela Shiffrin an ihren Verlobten Aleksander Aamodt Kilde. Nachdem sich der Norweger erneut schwer verletzt hat und ihm sogar das Karriereende droht, spricht die US-Amerikanerin dem Routinier neuen Mut zu.
„Du wirst wiederkommen, erneut“, schreibt Shiffrin zu einem Video auf Instagram, dass Ski-Ass Kilde auf der Rennstrecke zeigt. Ergänzt wird der Beitrag von zwei großen Herzen – ein Zeichen der Aufmunterung für den Norweger, der am Mittwoch einen brutalen Rückschlag erlitten hatte.
Im chilenischen La Parva war der 34-Jährige im Abfahrtstraining gestürzt und hat sich dabei die Achillessehne gerissen. Ihm bleibt damit das Verletzungspech treu: Der Norweger war 2024 in Wengen gestürzt und musste nach schweren Schnittverletzungen und Komplikationen an der Schulter zwei Jahre pausieren.
Shiffrin als Schlüssel zum Comeback?
Nach seinem Comeback Ende 2025 musste er erneut pausieren und hatte zuletzt auch die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina verpasst. Jetzt muss der einst so erfolgreiche Speed-Spezialist erneut eine lange Pause einlegen – sogar das Ende seiner Ski-Karriere erscheint eine realistische Option zu sein.
Aus dem Ski-Zirkus erhält Kilde viele aufmunternde Nachrichten und auch seine Verlobte reagierte auf einen Instagram-Beitrag der FIS: „Liebe dich so sehr“, kommentierte Shiffrin. Die 31-Jährige könnte ein Schlüssel dafür werden, dass der 21-fache Weltcupsieger doch noch die Kraft für ein erneutes Comeback findet.
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