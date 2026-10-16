Brutaler Rückschlag für Kilde: Shiffrin reagiert!

Shiffrin als Schlüssel zum Comeback?

Nach seinem Comeback Ende 2025 musste er erneut pausieren und hatte zuletzt auch die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina verpasst. Jetzt muss der einst so erfolgreiche Speed-Spezialist erneut eine lange Pause einlegen – sogar das Ende seiner Ski-Karriere erscheint eine realistische Option zu sein.