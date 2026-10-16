Slot-Systeme in der Freizeit: Ist das die Zukunft?

Große Museen haben es schon, in Südtirol immer mehr Naturdenkmäler wie der Pragser Wildsee, aber auch Kreuzfahrtziele, die unter dem Besucheransturm leiden. Die Rede ist von der Möglichkeit, digital Zeitfenster (Slots) für den Besuch beliebter Attraktionen zu buchen. Das erklärte Ziel: Eine Systemüberlastung verhindern.