Limoncello-Joe schmeckt der Konkurrenz heuer nicht

Der Meister kommt! VSV empfängt am Freitag Graz – und die Steirer sind eine Art Angstgegner der Adler: Von den letzten zehn Begegnungen konnte Blau-Weiß nur drei Siege einfahren, daheim wurden die letzten vier Duelle in Folge verloren. Aber Villach ist zuversichtlich, dass es zur Trendwende kommt – auch weil Keeper Joe Cannata in Topform agiert. Der 36-jährige US-Boy lacht in der Torhüterstatistik sogar von Platz eins. Privat ist der Hexer ein echter Familienmensch.