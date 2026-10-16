Limoncello-Joe schmeckt der Konkurrenz heuer nicht

Der Meister kommt! VSV empfängt am Freitag Graz – und die Steirer sind eine Art Angstgegner der Adler: Von den letzten zehn Begegnungen konnte Blau-Weiß nur drei Siege einfahren, daheim wurden die letzten vier Duelle in Folge verloren. Aber Villach ist zuversichtlich, dass es zur Trendwende kommt – auch weil Keeper Joe Cannata in Topform agiert. Der 36-jährige US-Boy lacht in der Torhüterstatistik sogar von Platz eins. Privat ist der Hexer ein echter Familienmensch.
Spitze! Das ist heuer VSV-Goalie Joe Cannata. Der US-Boy hatte in der Torhüterstatistik schon 2024/25 mit 92,4 und letzte Saison mit 91,2 Prozent Fangquote einen tollen Wert erspielt – heuer lacht der 36-Jährige mit Innsbrucks Sam Harvey ex aequo von Platz eins unter den Stammgoalies – er hielt 92,8 Prozent der auf ihn abgefeuerten Schüsse.
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