Neuer MMA-Deal! So sehen Sie alle Käfigkämpfe live

Prelims nur für PLUS-User

Wie gehabt, bekommen nur unsere KronePLUS-Abonnenten neben ausgewählten Hauptkämpfen auf krone.at Live-Zugang zum kompletten „Vorprogramm“. Gerade die Prelims sind gespickt mit Youngsters und Rohdiamanten, die mitunter erstmals auf der großen MMA-Bühne draufhauen, sich weitere Sporen verdienen wollen oder kurz vor dem Sprung ins Profitum stehen. Nicht wenige heutige (inter)nationale Topkämpfer traten erstmals bei der prestigeträchtigen CFS der Ettl Bros. ins Rampenlicht. Auch diesmal ist vom ersten Kampf an krachende Käfig-Action garantiert!