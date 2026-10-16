Neuer MMA-Deal! So sehen Sie alle Käfigkämpfe live

Der Countdown läuft: Am 20. November steigt am Schwarzlsee bei Graz die 19. Auflage der Cage Fight Series. Hammerharte MMA-Action ist vorprogrammiert! Während unsere KronePLUS-User wieder alle Vor- und ausgewählte Hauptkämpfe im Livestream auf krone.at sehen, gibt‘s die drei Mainfights erstmals auf JOYN und PULS 4 im Free-TV.
Alle Halbjahre wieder ist die Cage Fight Series ein Fixpunkt am heimischen Käfigkampf-Himmel. Eigentlich – doch vergangenes Frühjahr herrschte „Sendepause“. „Wir hatten sportlich zu viel um die Ohren“, betonen die Veranstalter und Trainer Gerhard und Michael Ettl, die u.a. Nachwuchs- und Amateurkämpfer zu internationalen Großevents sowie Star-Schützling Bogdan Grad auf dessen UFC-Reise begleiteten.
Comeback auf „neuer Bühne“
Umso größer ist die Vorfreude auf die nahende Comeback-Veranstaltung im Freizeitzentrum Schwarzlsee am 20. November. Wofür Österreichs MMA-Pioniere noch einen neuen Deal einfädelten. Während die „Krone“ ihren PLUS-Usern traditionell alle Vor- und ausgewählte Hauptkämpfe zeigt, war die komplette Maincard bisher vor allem über den UFC-Fightpass zu sehen. Diesmal steigen die finalen drei Hauptkämpfe aber erstmals auf PULS 4 sowie auf dem zugehörigen Streaming-Kanal JOYN.
Für die Ettl-Brüder und ihre Partner Klaus Leutgeb und Predrag Krsikapa ist die Zusammenarbeit das neueste Kapitel einer Erfolgsgeschichte: „27 Jahre nach den gemeinsamen Anfängen erreicht die Aufbauarbeit mit dem österreichischen Free-TV eine neue Bühne“, strahlt Gerhard Ettl.
Prelims nur für PLUS-User
Wie gehabt, bekommen nur unsere KronePLUS-Abonnenten neben ausgewählten Hauptkämpfen auf krone.at Live-Zugang zum kompletten „Vorprogramm“. Gerade die Prelims sind gespickt mit Youngsters und Rohdiamanten, die mitunter erstmals auf der großen MMA-Bühne draufhauen, sich weitere Sporen verdienen wollen oder kurz vor dem Sprung ins Profitum stehen. Nicht wenige heutige (inter)nationale Topkämpfer traten erstmals bei der prestigeträchtigen CFS der Ettl Bros. ins Rampenlicht. Auch diesmal ist vom ersten Kampf an krachende Käfig-Action garantiert!
Abo holen und mitfiebern
Lust bekommen, dabei durchs Gitter zu blicken? Dank der „Krone“ und Puls4/Joyn sind Sie am 20. November bei allen Cagefights mittendrin statt nur dabei! Sichern Sie sich zeitgerecht Ihren PLUS-Premiumzugang – der Countdown läuft ...
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