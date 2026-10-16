DSV Leoben: Prügelknabe hofft auf neues Geld

Da verpuffte am Dienstag auch der erhoffte Trainer-Effekt: Als „Weltenbummler“ Alexander Bauer vom glücklosen Heinz Karner übernahm, gab es bei Pachern eine 2:4-Pleite. „Wir sind zweimal in Führung gegangen, hatten aber nur noch drei Feldspieler auf der Bank“, weiß Teammanager Mark Prey. „Wir haben viel Pech mit Verletzungen und Krankheiten. Aber ein bisschen stört mich schon auch die Art und Weise, wie wir manchmal verlieren.“