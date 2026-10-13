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Gesundheitsvorsorge Aktiv und Longevitymedizin

Gesund
13.10.2026 11:34
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Gesund vorsorgen, länger vital bleiben: Im Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof verbindet sich ...
Gesund vorsorgen, länger vital bleiben: Im Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof verbindet sich die bewährte Gesundheitsvorsorge Aktiv mit modernen Erkenntnissen der Longevitymedizin.(Bild: Alexander Ulz)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der neue Code für Ihre Gesundheit: Wie die Longevitymedizin die „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ bereichert.

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Immer mehr Menschen möchten früh etwas für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität tun. Im Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof steht dieser ganzheitliche Ansatz im Mittelpunkt. Mit der Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) begleitet das Haus Menschen dabei, ihre Gesundheit nachhaltig zu stärken. Gleichzeitig gewinnt mit der „Longevitymedizin“ ein neues medizinisches Thema an Bedeutung.

Wir haben dazu mit der ärztlichen Leitung, der Longevity-Pionierin Österreichs, Dr. Karin Stengg, gesprochen.

Dr. Karin Stengg, ärztliche Leitung
Dr. Karin Stengg, ärztliche Leitung(Bild: Badener KulturbetriebsgesmbH)

Was ist Gesundheitsvorsorge Aktiv eigentlich?
Ein modernes Präventionsprogramm, das Menschen dabei unterstützt, gesundheitliche Risiken früh zu erkennen und aktiv gegenzusteuern. Im Mittelpunkt stehen Bewegung, Ernährung, mentale Gesundheit und gesundheitsfördernde Verhaltensweisen.

Ziel ist es nicht nur, Beschwerden zu lindern, sondern Werkzeuge mitzugeben, um langfristig Gesundheit zu erhalten und verbessern zu können. Deshalb verbinden wir medizinische Betreuung, therapeutische Maßnahmen und Gesundheitsbildung zu einem individuellen Gesamtkonzept.

Wie kommt man zu einem GVA-Aufenthalt?
Voraussetzung ist eine medizinische Indikation, z. B. bei Risikofaktoren für Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates oder bei Belastungen durch den Lebensstil. Der Antrag wird gemeinsam mit der Hausärztin/arzt oder einer Fachärztin/arzt gestellt und bei der zuständigen Sozialversicherung eingereicht.

Nach positiver Bewilligung erfolgt die Zuweisung in eine Gesundheitseinrichtung wie dem Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof.

Warum wird Gesundheitsvorsorge heute immer wichtiger?
Viele gesundheitliche Beschwerden werden durch Bewegungsmangel, Stress und unausgewogene Ernährung begünstigt. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung. Deshalb reicht es heute nicht mehr aus, Krankheiten nur zu behandeln. Viel wichtiger ist es, Gesundheit aktiv zu fördern und Menschen dabei zu unterstützen, möglichst lange selbstbestimmt, mobil und leistungsfähig zu bleiben. Hier setzt die Gesundheitsvorsorge Aktiv an.

Das Besondere am Badener Hof ist die Kombination aus medizinischer Kompetenz, therapeutischer Vielfalt und persönlicher Betreuung.

Mit individuellen Therapien gesund und jugendlich bleiben. Nicht auf Krankheiten warten, sondern ...
Mit individuellen Therapien gesund und jugendlich bleiben. Nicht auf Krankheiten warten, sondern früh handeln!(Bild: Alexander Ulz)

Dr. Stengg, Sie haben Longevitymedizin vor über 10 Jahren nach Österreich gebracht. Warum gewinnt dieser Ansatz an Bedeutung?
Longevity bedeutet „Langlebigkeit“. Dabei geht es jedoch nicht nur darum, möglichst alt zu werden, sondern möglichst viele gesunde Lebensjahre zu gewinnen. Also weg vom reinen Verwalten chronischer Leiden, hin zur maßgeschneiderten Vorsorge.

Durch den Einsatz modernster Diagnostik wirft die Longevity-Medizin einen Blick auf die zelluläre Ebene. Das Ziel: Individuelle Risikoprofile und molekulare Alterungsprozesse zu entschlüsseln, lange bevor Symptome spürbar sind. Prävention wird von der generellen Empfehlung zu einer hochpräzisen, maßgeschneiderten Therapieform.

Es geht nicht um die bloße Maximierung der Lebenszeit (Lifespan), sondern um die signifikante Verlängerung der gesunden Lebensspanne (Healthspan).

Internationale Forschungsergebnisse belegen, dass Faktoren wie regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung, Regeneration, mentale Gesundheit und soziale Beziehungen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit und das biologische Alter haben.

Welche Bedeutung hat die Longevitymedizin für die Zukunft des Badener Hofs?
Vieles deckt sich bereits mit unserem Verständnis von ganzheitlicher Gesundheitsförderung. Gleichzeitig entwickelt sich die Forschung in diesem Bereich ständig weiter. Wir arbeiten intensiv daran, neueste wissenschaftliche Erkenntnissen in bestehende Gesundheitskonzepte zu integrieren.

Unser Anspruch ist es, traditionelles Heilwissen mit neuen Entwicklungen zu verbinden. Die Gesundheitsvorsorge Aktiv bildet dafür bereits eine wichtige Grundlage. Künftig könnten zusätzliche Longevity-Ansätze dazu beitragen, Menschen gezielter zu unterstützen.

Hotelaufenthalt gewinnen

Gönnen Sie sich eine Auszeit für Körper und Seele: Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von drei Wochenendaufenthalten für zwei Personen inklusive Vollpension in einem Betrieb der Partnerschaft „Beste Gesundheit“. Nehmen Sie teil unter:  www.beste-gesundheit.at/gewinnspiel

Teilnahmeschluss: 31.10.2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gutschein kann in den Beste Gesundheit-Betrieben eingelöst werden. Ausgenommen sind das Lebens.Resort Ottenschlag sowie die Lebens.Med Zentren Bad Erlach und St. Pölten.

Welche Botschaft möchten Sie mitgeben, Dr. Stengg?
Gesundheit ist die wertvollste Investition in Ihre Zukunft. Nicht auf Krankheiten warten, sondern die gesunde, vitale Lebensspanne verlängern! Der Schlüssel dazu ist die Epigenetik – sie funktioniert wie ein biologischer Schalter. Während Ihre Gene feststehen, können wir diese Schalter über den Lebensstil gezielt bedienen, um Schutzmechanismen zu aktivieren und das Altern zu verlangsamen.

Je früher, desto größer der Nutzen. Im Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof schaffen wir dafür den idealen Rahmen: Mit fundierter medizinischer Kompetenz und maßgeschneiderten Programmen.

Gesundheit im Mittelpunkt: Der Badener Hof verbindet Vorsorge, medizinische Kompetenz und ...
Gesundheit im Mittelpunkt: Der Badener Hof verbindet Vorsorge, medizinische Kompetenz und persönliche Betreuung.(Bild: Martin Zorn)

Gesundheitsresort Badener Hof
Das Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof ist spezialisiert auf die Behandlung von Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat, rheumatischen Erkrankungen sowie auf die Wiederherstellung nach Operationen (Wirbelsäule, Knie, Hüfte, Schulter). Das Unternehmen ist Vertragspartner der österreichischen Sozialversicherung und Partnerbetrieb von Beste Gesundheit. 

Vorsorge für ein gesundes Leben.
Vorsorge für ein gesundes Leben.(Bild: Badener KulturbetriebsgesmbH)

Informationen und Buchung

Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof

Pelzgasse 30

2500 Baden 

T:  02252/48580

E:  info@badenerhof.at 

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