Hammer-Urteil! Tennis-Profi für 24 Jahre gesperrt

Ein Hammer-Urteil sorgt im Tennis-Zirkus für Aufsehen: Der Serbe Stefan Milicevic ist wegen Spielmanipulationen für 24 (!) Jahre gesperrt worden!
Die International Tennis Integrity Agency (ITIA) setzt damit ein deutliches Zeichen. Neben der Mega-Sperre muss der 29-Jährige auch noch rund 62.500 Euro Strafe zahlen.
Der Grund: Milicevic soll Teil eines „korrupten Netzwerks“ gewesen sein. Dabei soll er zahlreiche Partien manipuliert haben.
Bis zum 8. Oktober 2050 darf er nun „an keiner Veranstaltung teilnehmen, die von World Tennis, der WTA, der ATP, den Grand-Slam-Turnieren oder einem nationalen Verband organisiert oder genehmigt wurde“, so die ITA. Auch das Coachen ist verboten.
Karriere damit zu Ende
Diese Strafe ist gleichbedeutend mit seinem Karriereende. Der sportliche Durchbruch blieb ihm ohnehin verwehrt. Seine beste Platzierung in der Tennis-Weltrangliste war Rang 1338.
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