40 OPs, aber Kranker darf nicht in Pension gehen

Manche Dinge sind nur schwer zu verstehen. Trotz 40 Operationen und einer chronischen Erkrankung beharrt die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) darauf, dass ein 55-jähriger Oberösterreicher arbeiten gehen kann. Job findet er aber eben wegen seiner Probleme keinen ...
Eine chronische Erkrankung, 40 Operationen und 70 Prozent Behinderung – all das reicht der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) nicht, um einem 55-jährigen Welser eine Berufsunfähigkeitspension zu gewähren.
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