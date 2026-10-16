Landesrat-Aus: „Planen den Abgang seit einem Jahr“

Das Verhältnis zwischen Stelzer und Achleitner gilt schon seit Monaten als angespannt. Zuletzt hatte der Landeshauptmann wichtige Wirtschaftsprojekte wie die Zukunft des Linzer Flughafens und des Skigebiets Kasberg zur Chefsache erklärt. Der nun geplante Wechsel kommt knapp ein Jahr vor der Landtagswahl 2027.