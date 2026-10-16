Landesrat-Aus: „Planen den Abgang seit einem Jahr“

Es ist ein spannender Politiktag in Oberösterreich: Die Entscheidung über die Ablöse von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner ist gefallen. Am Vormittag bestätigte der ÖVP-Landtagsklub den Wechsel. Achleitner hat zudem zu einer persönlichen Erklärung in sein Büro geladen. Alle Ereignisse im „Krone“-Liveticker verfolgen.
Das Wichtigste in Kürze:
Als umtriebiger Landesrat war Markus Achleitner omnipräsent. Dass die ÖVP ein Jahr vor der Landtagswahl offenbar das Vertrauen in ihn verloren hat und sich personell neu aufstellt, zeigt, dass sie den Kampf um Platz 1 mit der FPÖ ernst nimmt.
Alle Ereignisse im „Krone“-Liveticker:
Das Verhältnis zwischen Stelzer und Achleitner gilt schon seit Monaten als angespannt. Zuletzt hatte der Landeshauptmann wichtige Wirtschaftsprojekte wie die Zukunft des Linzer Flughafens und des Skigebiets Kasberg zur Chefsache erklärt. Der nun geplante Wechsel kommt knapp ein Jahr vor der Landtagswahl 2027.
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