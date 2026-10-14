„Ich lebe mit Parkinson, aber nicht für Parkinson“

Der Oberösterreicher Gerhard K. (55) erhielt vor zwei Jahren die Diagnose „Parkinson“. Seitdem ist die Erkrankung zwar Teil seines Lebens – aber nur einer von vielen. Ob sich sein Alltag stark verändert hat, wie er mit Symptomen umgeht und was ihm hilft, verrät er der „Krone“ im Gespräch mit seiner Neurologin.