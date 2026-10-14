„Ich lebe mit Parkinson, aber nicht für Parkinson“

Der Oberösterreicher Gerhard K. (55) erhielt vor zwei Jahren die Diagnose „Parkinson“. Seitdem ist die Erkrankung zwar Teil seines Lebens – aber nur einer von vielen. Ob sich sein Alltag stark verändert hat, wie er mit Symptomen umgeht und was ihm hilft, verrät er der „Krone“ im Gespräch mit seiner Neurologin.
Gerhard K. arbeitet, reist, treibt Sport und fiebert im Fußballstadion mit. Dass der 55-jährige Linzer Parkinson hat, merkt man ihm auf den ersten Blick nicht an. Das hört der Oberösterreicher gerne. Nicht, weil er die Erkrankung verstecken möchte, sondern weil die Aussage gut beschreibt, welchen Platz er Parkinson in seinem Leben eingeräumt hat.
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