„Keine Sabotage“
Datenstörung bremst Flugverkehr in ganz Italien
Eine Reihe von Störungen im Datenübertragungsnetz der italienischen Flugsicherung hat den Flugverkehr ab 6 Uhr morgens in ganz Italien am Freitag erheblich verlangsamt. Die Kapazität der italienischen Flugsicherung ist derzeit um rund 50 Prozent reduziert.
Betroffen ist das landesweite Netzwerk, das die Flugsicherungsdienste unterstützt, teilte die zuständige Gesellschaft ENAV am Freitag mit. Angesichts des zunehmenden Flugverkehrs und der anhaltenden technischen Probleme gelten aktuell Maßnahmen zur Regulierung der Verkehrsströme.
Störungen im Datenübertragungsnetz
Dadurch wurde die Kapazität zur Abwicklung von Flugzeugen im italienischen Luftraum vorübergehend eingeschränkt, um die Sicherheit des Flugbetriebs weiterhin zu gewährleisten. Ursache seien Störungen im Datenübertragungsnetz, die seit der vergangenen Nacht zu Verzögerungen im italienischen Luftraum führten. Es gebe weder Hinweise auf einen Hackerangriff noch auf Sabotage.
Die Anomalien seien in der Nacht festgestellt worden. Dank der Aktivierung vorgesehener Ausweich- und Notfallsysteme habe man den Flugverkehr bis 6 Uhr noch ohne Einschränkung der Betriebskapazität aufrechterhalten können.
Dauer der Einschränkungen unklar
Die Ursache der Störungen sei bereits eingegrenzt worden. Wie lange die Einschränkungen andauern werden, war zunächst unklar.
Auch ein 24-stündiger Streik des Easyjet-Personals sorgt am Freitag für erhebliche Beeinträchtigungen im italienischen Flugverkehr. Dadurch kommt es zu Verzögerungen, teilte das auf Fluggastrechte spezialisierte Unternehmen RimborsoAlVolo mit.
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