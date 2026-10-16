Datenstörung bremst Flugverkehr in ganz Italien

Störungen im Datenübertragungsnetz

Dadurch wurde die Kapazität zur Abwicklung von Flugzeugen im italienischen Luftraum vorübergehend eingeschränkt, um die Sicherheit des Flugbetriebs weiterhin zu gewährleisten. Ursache seien Störungen im Datenübertragungsnetz, die seit der vergangenen Nacht zu Verzögerungen im italienischen Luftraum führten. Es gebe weder Hinweise auf einen Hackerangriff noch auf Sabotage.