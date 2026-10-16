Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Achtung, Staugefahr!

Großstreik für das Klima in sieben Bundesländern

Wien
16.10.2026 09:08
Großstreik am Freitag – Demos für den Klimaschutz sind in sieben Bundeshauptstädten geplant ...
Großstreik am Freitag – Demos für den Klimaschutz sind in sieben Bundeshauptstädten geplant (Symbolbild).(Bild: APA/KLAUS TITZER)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Protestaufruf in sieben Bundesländern: Am Freitag gehen ab dem frühen Nachmittag zahlreiche Menschen für den Klimaschutz auf die Straße. Das Motto: Ohne Klimaschutz ist alles nichts! Gefordert werden nach dem vergangenen Extremhitzesommer Maßnahmen zum Schutz der Menschen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bundeskanzler Christian Stocker wird seitens Fridays For Future (kurz FFF) ein Ultimatum gestellt. „1000 Hitzetote, sind 1000 zu viel. Bundeskanzler Stocker, übernehmen Sie Verantwortung, benennen Sie die Opfer und garantieren Sie zukünftigen Schutz für Menschen“, fordert Emma Reynolds, eine der Sprecherinnen von FFF, ein. „Machen Sie Klimaschutz zur Chefsache und setzen Sie endlich wirkungsvollen Klimaschutz in der Regierung um! Das schulden Sie uns nach diesem Sommer“, ergänzt FFF-Sprecherin Veronika Müller. 

Schauplätze des Großstreiks sind sieben der neun Bundeshauptstädte.

Fridays For Future: Hier wird gestreikt

  • Klagenfurt: ab 14 Uhr; Neuer Platz
  • Wien: ab 14.30 Uhr; Start: Prater Hauptallee, danach Demozug bis zum Heldenplatz, Schlusskundgebung am Maria-Theresien-Platz; geplantes Ende: 18.30 Uhr
  • Innsbruck: ab 15 Uhr; Marktplatz; geplantes Ende: 17.30 Uhr
  • Salzburg: ab 16 Uhr; Hauptbahnhof
  • Bregenz: ab 16 Uhr; Kornmarktplatz; geplantes Ende: 18 Uhr
  • Linz: ab 16 Uhr; Pfarrplatz; geplantes Ende: 18 Uhr
  • Graz: Raddemo ab 16.30 Uhr; Start: Europaplatz; geplantes Ende: 20 Uhr

Gefordert wird seitens der Organisation Klimaneutralität bis 2040, verbindlich im Klimagesetz verankert, der Stopp fossiler Großprojekte (etwa der Lobautunnel oder der A9- und A26-Ausbau), die Stärkung von Kleinbetrieben, Hilfe für Dürrehärtefälle, Wärmedämmung und Kühlung für Wohnungen, Krankenhäuser, Schulen, Unis usw., zudem hitzefrei ab einer Rauminnentemperatur ab 30 Grad.

Sperren, Staus, Verzögerungen
Aufgrund des Großstreiks muss daher in den genannten Bundeshauptstädten mit Sperren, Staus und Verzögerungen gerechnet werden. 

Lesen Sie auch:
Ausgangspunkt für die Fahrrad-Demo ist der Hauptbahnhof (Archivbild).
Fridays for Future
Polizei erteilt Fahrrad-Demo auf Autobahn Absage
15.10.2026
Große Protestaktion
„Fridays For Future“ geht wieder auf die Straßen
13.10.2026

Auch weitere Umweltorganisationen schließen sich am Freitag dem Streik an, etwa Greenpeace Österreich. „Der vergangene Sommer hat uns allen vor Augen geführt: Ohne Klimaschutz geht es nicht“, erklärt dazu Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich. Auch scientists4future beteiligen sich an der Großdemo: „Solange die politische Antwort auf den Hitzesommer zu leise und zu wenig bleibt, müssen wir die Entscheidungstragenden zur Verantwortung ziehen. Dafür gehen wir auf die Straße!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
16.10.2026 09:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
9° / 17°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
8° / 17°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
9° / 16°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
7° / 16°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
6° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.397 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
115.822 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Oberösterreich
40 OPs, aber Kranker darf nicht in Pension gehen
87.579 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seine Krankengeschichte füllt mittlerweile einen dicken Ordner. Der PVA ist das zu wenig.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1016 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
889 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Wien
Premiere Kammerpiele
Karajan und Lennie Bernstein im letzten Gefecht
Brief an Marterbauer
AKH warnt wegen Uni-Budget: „Abteilungen sperren“
Achtung, Staugefahr!
Großstreik für das Klima in sieben Bundesländern
Gewinnspiel
Mit Andreas Ferner den Schulwahnsinn weglachen
Skandal bei der MA 35
„Alle Aufenthaltstitel jetzt lückenlos überprüfen“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf