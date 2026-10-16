Großstreik für das Klima in sieben Bundesländern

Auch weitere Umweltorganisationen schließen sich am Freitag dem Streik an, etwa Greenpeace Österreich. „Der vergangene Sommer hat uns allen vor Augen geführt: Ohne Klimaschutz geht es nicht“, erklärt dazu Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich. Auch scientists4future beteiligen sich an der Großdemo: „Solange die politische Antwort auf den Hitzesommer zu leise und zu wenig bleibt, müssen wir die Entscheidungstragenden zur Verantwortung ziehen. Dafür gehen wir auf die Straße!“