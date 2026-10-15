Entscheidet das Geld über schnelleren OP-Termin?

Das oö. Krangenastaltengesetz regelt, dass die Terminvergabe bei Operationen ausschließlich nach medizinischen Gesichtspunkten zu erfolgen hat. Ergebnisse einer IHS-Studie (Institut für Höhere Schulen) deuten aber darauf hin, dass auch der Besuch einer Privatordination oder private Zuzahlungen eine Rolle spielen. „Wer zahlt, kommt früher dran. Diese Vorreihungen gehören abgeschafft“, sagt AK-Chef Andreas Stangl, der dafür plädiert, dass Krankenhäuser Wartelisten führen sollen, damit jeder Patient einsehen kann, wie lange er in etwa auf einen Eingriff warten muss.