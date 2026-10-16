Hilary Swank wehrt sich gegen böse Baby-Kritik!

Schon bei ihrer ersten Schwangerschaft mit 48 Jahren musste sich Hilary Swank viel Kritik gefallen lassen. Jetzt ist die Schauspielerin mit 52 erneut schwanger – und wehrt sich gegen die Vorwürfe, die sie sich als „alte“ Mama gefallen lassen muss. (Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jon Kopaloff)