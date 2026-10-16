Hilary Swank wehrt sich gegen böse Baby-Kritik!

Sie ist kugelrund und überglücklich: Hilary Swank erwartet mit 52 Jahren erneut Nachwuchs. Doch so groß die Vorfreude auf Baby Nummer drei ist, die Kritik über die späte Schwangerschaft bleibt nicht aus. Weshalb sich die Oscarpreisträgerin jetzt zur Wehr setzt.
Erst diese Woche machte Hilary Swank mit einem zuckersüßen Video ihre dritte Schwangerschaft öffentlich. Einen Tag später nahm die zweifache Oscarpreisträgerin auf der Couch von Drew Barrymores Talkshow Platz – und zeigte hier erstmals ihren mittlerweile schon kugelrunden Babybauch!
Kritik für Frauen – aber nicht für Männer!
Mit ihrer Schauspielkollegin sprach Swank dann aber auch über die Schattenseiten ihres Baby-Glücks. Denn dass sie mit 52 Jahren noch einmal Mama wird, löste viel Unverständnis aus.
Die Show mit Hilary Swank wird erst am 20. Oktober in den USA ausgestrahlt, auf Instagram wurde ein Ausschnitt des Gesprächs von Barrymore und Swank aber schon jetzt geteilt:
„Frauen bekommen viel Kritik dafür, wenn sie erst spät Kinder bekommen, Männer hingegen nicht – das ist interessant“, erklärte Swank im Interview.
Und auch Barrymore kann nicht nachvollziehen, warum eine spätere Mutterschaft viele Menschen in Rage bringt. „Oh mein Gott, das ist wirklich komisch. Denn Männer bekommen sogar noch Kinder, wenn sie etwa 80 sind – und das ist kein Euphemismus und auch kein Witz.“
„Wie kannst du nur?“
Swank bekam mit 48 Jahren ihre Zwillinge Ohm und Aya. Auch damals sei ihr Alter bereits ein Thema gewesen, schilderte sie. „Wie kannst du nur? Du bist zu alt“, habe ihr etwa eine Frau gesagt. Und ihr vorgeworfen, dass sie nicht lange genug da sein werde, wenn ihre Kinder älter werden.
Die Frau habe ihre eigene Erfahrung geteilt und ihr verraten, wie verzweifelt sie gewesen sei, als sie ihren Vater, der „der wichtigste Mensch“ in ihrem Leben gewesen sei, bereits Anfang 20 verloren habe. Ein Gefühl, das Swank kennt. Denn auch ihr Papa Stephen sei bereits verstorben.
Doch die Oscarpreisträgerin sieht es von einer anderen Seite: Sie würde lieber geboren werden, den geliebten Menschen kennenlernen und die gemeinsame Zeit erleben – „als gar nichts davon zu haben“.
„Neues Projekt“ kommt im Dezember
Hilary Swank war bereits mit Chad Lowe verheiratet, 2018 gab sie schließlich Philip Schneider das Jawort. Der dritte gemeinsame Nachwuchs des Paares wird im Dezember zur Welt kommen, wie Swank neben ihrem lustigen Baby-Enthüllungs-Video bekanntgab.
Sehen Sie hier das Video, mit dem Swank ihre dritte Schwangerschaft verkündete:
Ob sich Swank und Schneider auf einen Buben oder ein Mädchen freuen dürfen, das verriet die Schauspielerin bislang aber noch noch nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.