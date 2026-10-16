Inflation im September auf 3,6 Prozent geklettert

Die Inflation ist im September noch weiter angestiegen. Vor allem höhere Preise für Treibstoff und Heizöl haben dazu beigetragen.
Im August lag die Inflation bei 3,2 Prozent. Seither ist das durchschnittliche Preisniveau laut Statistik Austria um 0,2 Prozent gestiegen. Die Preise im Verkehrssektor stiegen im September durchschnittlich um zehn Prozent und damit stärker als im August (+7,8 Prozent).
Der wesentlichste Schub kam wie im Vormonat wieder von Treibstoffen. Sie lagen um mehr als ein Drittel höher als im Vorjahresmonat (+34,8 Prozent). Ohne Treibstoffe und Heizöl läge sie bei 2,4 Prozent.
Inflationstreiber Dienstleistungen
Der bedeutendste Inflationstreiber bleibt aber nach wie vor der Dienstleistungsbereich, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. Der Preisanstieg in der Gastronomie fiel mit 4,4 Prozent aber etwas geringer als im Vormonat August aus (+4,7 Prozent). Lebensmittel wurden im Jahresvergleich mit plus 0,4 Prozent nur geringfügig teurer.
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