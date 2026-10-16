Inflation im September auf 3,6 Prozent geklettert

Inflationstreiber Dienstleistungen

Der bedeutendste Inflationstreiber bleibt aber nach wie vor der Dienstleistungsbereich, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. Der Preisanstieg in der Gastronomie fiel mit 4,4 Prozent aber etwas geringer als im Vormonat August aus (+4,7 Prozent). Lebensmittel wurden im Jahresvergleich mit plus 0,4 Prozent nur geringfügig teurer.