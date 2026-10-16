Wenn KI beim Flirten hilft: Ist das Schummeln?

Dating-Apps setzen auf Künstliche Intelligenz, ChatGPT schreibt Liebesbotschaften und Claude formuliert die perfekte Flirt-Nachricht in jeder Situation: Für die einen ist KI ein praktischer Helfer, für die anderen eine Form der Täuschung. Und was meinen Sie: Darf Künstliche Intelligenz beim Flirten helfen?
„Guten Morgen, meine Schöne! Ich musste gerade an dein Lächeln denken.“ Oder: „Hallo Süßer! Ich hab von dir geträumt!“ Klingt doch nett, oder? Was aber, wenn die Nachricht nicht vom jeweils anderen geschrieben wurde, sondern von einer KI?
Nicht jeder kann gut in Worte fassen, was er fühlt. Wenn KI das für ihn schafft – ist das in Ordnung? Ist doch kein Thema, haben Sie selbst auch schon gemacht, sagen Sie?
Oder finden Sie, dass KI beim Thema Liebe gefälligst draußenzubleiben hat, immerhin zählt gerade bei der Partnersuche bzw. in einer Paarbeziehung ja die jeweilige persönliche Note?
Wir sind neugierig: Wie halten Sie es mit der Künstlichen Intelligenz in Liebes- und Beziehungsdingen? Erlaubt, geduldet oder verpönt? Lassen Sie uns darüber reden, schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung und Erfahrungen!
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