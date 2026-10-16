AKH warnt wegen Uni-Budget: „Abteilungen sperren“

Denn für die MedUni Wien würde das um ein rund 14 Prozent geringeres Budget bedeuten, rechnet der Betriebsrat. An der Universität, deren Mittel fast vollständig (rund 90 Prozent) in Personal fließt, heißt das: Rund 200 ärztliche Stellen am AKH sowie weitere 500 Stellen im vorklinischen Bereich und der Verwaltung wären nicht mehr finanzierbar, die Folgen laut Betriebsrat verheerend.