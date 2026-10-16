AKH warnt wegen Uni-Budget: „Abteilungen sperren“

Der Streit um die geplanten Einsparungen bei Österreichs öffentlichen Universitäten geht weiter. Nun richtet sich auch das größte Krankenhaus des Landes, das AKH Wien, mit einem dramatischen Appell an die Politik.
Die Fronten im Budgetstreit bleiben verhärtet. Aktuell wird das Uni-Budget für die Jahre 2028 bis 2030 verhandelt. Entschieden werde damit aber auch über die Gesundheitsversorgung, warnt das AKH.
Denn für die MedUni Wien würde das um ein rund 14 Prozent geringeres Budget bedeuten, rechnet der Betriebsrat. An der Universität, deren Mittel fast vollständig (rund 90 Prozent) in Personal fließt, heißt das: Rund 200 ärztliche Stellen am AKH sowie weitere 500 Stellen im vorklinischen Bereich und der Verwaltung wären nicht mehr finanzierbar, die Folgen laut Betriebsrat verheerend.
Drohende Abteilungsschließungen
Am AKH könnte sich die Versorgung massiv verschlechtern, so die Mitarbeitervertretung. Fehlt Personal, müssten OP-Säle, Ambulanzen und Betten – eventuell ganze Abteilungen – gesperrt werden. Besonders gefährlich ist das für Schwerkranke, etwa Krebspatienten. Auch der 24-Stunden-Betrieb stehe auf dem Spiel: Ohne ausreichende Finanzierung könne die Grundlage für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste wegfallen.
Freitagfrüh wurde der offene Brief an Finanzminister Markus Marterbauer, Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, sowie an Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (alle SPÖ) versandt. Die Bundesregierung kommt morgen im Bundeskanzleramt in Wien zu einem – wie es offiziell heißt – „Arbeitstreffen“ zusammen. Auch das Thema der Uni-Budgets steht dabei auf der Tagesordnung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.