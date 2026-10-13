Anthropic dämmt KI-Klau durch Konkurrenten ein

Das US-KI-Unternehmen Anthropic hat das massenhafte Abgreifen von Daten durch Konkurrenten stark eingedämmt. Neue Schutzmaßnahmen für die hauseigenen Claude-Modelle hätten die bei sogenannten Destillationsangriffen erbeuteten Datenmengen um 90 bis 99 Prozent reduziert, teilte das Unternehmen am Montag mit.