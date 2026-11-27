Tod durch Sauerstoffmangel

Seinen Ergebnissen zufolge passen die Spuren am Hals zu einem Unterarmwürgegriff. Gestorben ist das Opfer an Sauerstoffmangel im Gehirn. Zudem stellte der Sachverständige „massive Stauungsblutungen oberhalb des Halses“ fest. Diese könnten nur entstehen, wenn über einen längeren Zeitraum gewürgt wurde und das Opfer zeitgleich noch einen Kreislauf hatte. Allein durch ein Knock-out-Szenario seien diese Blutungen nicht erklärbar.

Weiters sagte der Gerichtsmediziner, dass das Opfer massive Schwellungen an den Augen hatte, die wahrscheinlich von Faustschlägen stammen dürften. Weiters wurden oberflächliche Schnittverletzungen sowie eine tiefe Stichverletzung am Hals entdeckt. Letztere traf keine großen Gefäße und wurde nach Erfahrung des Mediziners als glatt geführter Stich zufügt. Dass dieser in einer Fallbewegung zustande kam, schloss er aus.