Es begann als aufsehenerregender Vermisstenfall, bis es traurige Gewissheit war: Die Grazer Influencerin Stefanie P. wurde getötet und in einem Wald in Slowenien verscharrt. Beim Mordprozess ein Jahr danach bleibt ihr Ex-Partner dabei: „Es war ein Unfall.“ Das Urteil soll – früher als erwartet – noch am Freitag fallen.
Vor einem Jahr hielt der Fall Stefanie P. das ganze Land in Atem. Die 31-Jährige war verschwunden, nachdem sie in den frühen Morgenstunden des 23. November 2025 von einer Partynacht in einem Grazer Innenstadt-Club noch nach Hause gekommen war. Am Nachmittag tauchte die als zuverlässig geltende Beauty-Influencerin zu einem beruflichen Termin nicht auf. Nach tagelangem Bangen stand fest: Die junge Frau ist tot, sie war einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.
In Koffer erstickt
„Ein Vermisstenfall, der nach Vorstellung des Angeklagten ein solcher hätte bleiben sollen“, sagte Staatsanwältin Ines Eichwalder am Freitag beim Prozess gegen den heute 32-jährigen Ex-Partner von Stefanie P. Der Slowene saß wegen Mordes und Störung der Totenruhe am Grazer Straflandesgericht auf der Anklagebank. „Er würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit, fügte ihr Schnitt- und Stichverletzungen am Hals zu, zwängte sie dann in einen Koffer und erstickte sie so“, schildert die Anklägerin.
Ein Vermisstenfall, der nach Vorstellung des Angeklagten ein solcher hätte bleiben sollen.
Staatsanwältin Ines Eichwalder
Eifersucht und Streit prägten die Beziehung
Wie kam es dazu? Die Beziehung zwischen Stefanie P. und dem Angeklagten soll schon lange konfliktbehaftet und von gegenseitiger Eifersucht geprägt gewesen sein. Zuletzt soll der schon lange in Graz lebende Slowene die „On-off-Beziehung“ endgültig beendet haben. In jener Nacht war aber auch er im selben Club wie Stefanie P. Als sie in den frühen Morgenstunden nach Hause fuhr – in die Wohnung, in der das Paar einst zusammen gewohnt hatte –, tauchte auch ihr Ex plötzlich auf. Er hatte noch einen Schlüssel. Laut Anklage habe der 32-Jährige sie „zur Rede stellen wollen“, weil er vermutete, sie habe eine Affäre. Es kam zum Streit, der eskalierte.
„Er nahm sie in den Schwitzkasten und drückte zu, bis sie bewusstlos war“, so die Staatsanwältin. Zudem wies sie Schnitt- und Stichverletzungen sowie Hämatome auf. „Als er realisierte, was er getan hatte, hatte er im Wesentlichen nur eines im Kopf: sich selbst.“ Der Angeklagte zwängte die Frau in einen Koffer. Grausames Detail: Laut Gerichtsmediziner lebte sie zu diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich noch und erstickte im Trolley.
„Ich wollte nur, dass das Messer aus dem Spiel ist“
Zum Mord ist der Slowene nicht geständig. „Er wollte sie nicht töten, hat sie bis zum Schluss geliebt“, sagt sein Anwalt Thomas Klein. Es sei ein Unfall gewesen.
Ich wollte sie nur bewusstlos würgen, damit das Messer aus dem Spiel ist.
Der Angeklagte
Laut der Version des 32-Jährigen habe er in der Wohnung mit seiner Ex-Partnerin noch einvernehmlichen Sex gehabt – was ein Gutachten aber klar widerlegt. Danach sei sie ausgerastet. „Sie ist hysterisch geworden und wollte, dass ich verschwinde“, schildert er. Sie habe ein Küchenmesser geholt und gedroht, sie werde sich etwas antun. „Ich wollte sie nur bewusstlos würgen, damit das Messer aus dem Spiel ist.“
Als Kampfsportler habe er das im Training sicher schon hundertmal gemacht. Laut Handyauswertung befragte er dann noch ChatGPT: „Wie sehr muss man aufpassen, dass jemand beim Würgen stirbt?“ In der Zeit hätte er lieber die Rettung rufen sollen, wirft die beisitzende Richterin trocken ein. Seine fadenscheinigen Rechtfertigungen für sein Nachtatverhalten sorgen im Gerichtssaal für kollektives Kopfschütteln.
Leiche im Wald vergraben, Auto angezündet
Als er bei seiner Ex-Freundin keinen Puls mehr spürte, habe er die Nerven weggeschmissen, schildert der Angeklagte. „Für mich war es komplett unwahr, was passiert ist.“ Dass er die Leiche im Koffer danach nach Slowenien brachte und in einem Waldstück vergrub, gibt der 32-Jährige zu. „Ich dachte, ich muss sie wenigstens beerdigen.“
Dass ihm sein Stiefvater und sein Bruder dabei geholfen haben sollen, bestreitet er – trotz der Tatsache, dass er einen davon beauftragt hatte, eine Spitzhacke und zwei Schaufeln zu kaufen. Danach fuhr er mit seinem Auto zu einem Casino nahe der österreichischen Grenze und zündete es am Parkplatz an, wohl um Spuren zu verwischen. Kurz danach wurde er von der slowenischen Polizei festgenommen. Erst Tage danach, als er bereits nach Österreich ausgeliefert worden war, verriet er den Ort, an dem der Koffer vergraben war.
Als im Gerichtssaal das Video der Tatrekonstruktion abgespielt wird, wird der bis dahin kühl und nüchtern wirkende Slowene zum ersten Mal sichtlich emotional und beginnt bitterlich zu weinen. Wenig Grund zur Hoffnung geben ihm auch die Ausführungen des Gerichtsmediziners.
Tod durch Sauerstoffmangel
Seinen Ergebnissen zufolge passen die Spuren am Hals zu einem Unterarmwürgegriff. Gestorben ist das Opfer an Sauerstoffmangel im Gehirn. Zudem stellte der Sachverständige „massive Stauungsblutungen oberhalb des Halses“ fest. Diese könnten nur entstehen, wenn über einen längeren Zeitraum gewürgt wurde und das Opfer zeitgleich noch einen Kreislauf hatte. Allein durch ein Knock-out-Szenario seien diese Blutungen nicht erklärbar.
Weiters sagte der Gerichtsmediziner, dass das Opfer massive Schwellungen an den Augen hatte, die wahrscheinlich von Faustschlägen stammen dürften. Weiters wurden oberflächliche Schnittverletzungen sowie eine tiefe Stichverletzung am Hals entdeckt. Letztere traf keine großen Gefäße und wurde nach Erfahrung des Mediziners als glatt geführter Stich zufügt. Dass dieser in einer Fallbewegung zustande kam, schloss er aus.
Der Prozess war ursprünglich für zwei Tage angesetzt. Im Laufe des Freitags zeichnete sich aber noch ein Urteil in den Abendstunden ab.
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