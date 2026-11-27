Laut einem Bericht der „Bild“ ging die Trennung von ihr selbst aus. Die Gefühle der deutschen Sängerin hätten für die große Liebe nicht ausgereicht. „Ja, es stimmt. Wir sind getrennt“, sagte die 34-Jährige. Ihr Ex-Partner aus Österreich, der aus einer Schaustellerfamilie kommt und einen mobilen Fischimbiss betreibt, äußerte sich wertschätzend über die gemeinsame Zeit. „Anna-Carina ist eine beeindruckende Frau, die das Herz am rechten Fleck hat“, sagte Manfred zur „Bild“. Die Gründe für die Trennung seien eine Angelegenheit zwischen den beiden.