Mitte Oktober hatte Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Manfred überraschte sie damals bei einem Jubiläumskonzert auf der Bühne mit einem großen Strauß roter Rosen. Doch das Glück hielt nicht lange. Woitschack bestätigte nun die Trennung.
Laut einem Bericht der „Bild“ ging die Trennung von ihr selbst aus. Die Gefühle der deutschen Sängerin hätten für die große Liebe nicht ausgereicht. „Ja, es stimmt. Wir sind getrennt“, sagte die 34-Jährige. Ihr Ex-Partner aus Österreich, der aus einer Schaustellerfamilie kommt und einen mobilen Fischimbiss betreibt, äußerte sich wertschätzend über die gemeinsame Zeit. „Anna-Carina ist eine beeindruckende Frau, die das Herz am rechten Fleck hat“, sagte Manfred zur „Bild“. Die Gründe für die Trennung seien eine Angelegenheit zwischen den beiden.
Wie berichtet, hatte Woitschack ihr neues Liebesglück erst Mitte Oktober bei ihrem Jubiläumskonzert in Dessau (Sachsen-Anhalt) öffentlich gemacht. Manfred überraschte sie auf der Bühne mit einem großen Strauß roter Rosen. Die beiden küssten sich damals noch vor den Augen des Publikums. „Jetzt ist es raus. Ihr seid die Ersten. Ich bin wieder sehr, sehr glücklich“, sagte Woitschack dazu. Auch auf Instagram schrieb die Sängerin: „Alles, was wirklich zählt, ist Liebe.“
Für die 34-Jährige ist es schon die zweite Trennung in diesem Jahr. Im Februar war das Ende ihrer Beziehung mit Daniel Böhm bekannt geworden, mit dem sie seit Ende 2022 zusammen war. Zuvor war Woitschack mit ihrem Musikerkollegen Stefan Mross (41) verheiratet, diese Trennung wurde im November 2022 bekannt. Viel Zeit lag zwischen den einzelnen Beziehungen also nicht.
Anna-Carina Woitschack wurde durch die Castingshow Deutschland sucht den Superstar bekannt, bei der sie 2011 den achten Platz belegte. Später nahm sie unter anderem an der RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“, an der Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und an „Let‘s Dance“ teil.
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