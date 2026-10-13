Automesse in Paris: Ente gut, alles gut?

(Bild: Stephan Schätzl)

Bei Fiat blickt man mit dem Multiplay in die Zukunft eines Crossovers. (Bild: Stephan Schätzl)

Alpine zeigt das A310 Concept an den gleichnamigen Klassiker. (Bild: Stephan Schätzl)

Die Optik ist weniger spannend als die Technik darunter: BYD bringt mit dem Atto 8 sein erstes Europa-Modell für das „Flash Charging“ mit einem Megawatt. Der elektrische Siebensitzer hat 115-kWh-Akkus für bis zu 653 km, leistet 462 bzw. 775 PS. (Bild: Stephan Schätzl)

Praktisch: Die Fronthaube öffnet sich automatisch und gibt den „Frunk“ frei, in der Mittelkonsole ist eine Box zum Kühlen oder Wärmen von Speisen. (Bild: Stephan Schätzl)

Der E-T16 ist eine Hommage an das Siegerauto der Rallye-WM von 1985 und 1986, mit 816 Elektro-PS ist die Studie der stärkste Peugeot aller Zeiten – von 0 auf 300 km/h soll es in nur 16 Sekunden gehen! (Bild: Stephan Schätzl)

Tatsächlich ist es ein Ausblick auf den nächsten 208er, der nächstes Jahr kommt ... (Bild: Stephan Schätzl)

... im Gegensatz zum RCZ Concept, der mangels flachem Feststoff-Akku wohl eine Studie bleibt. (Bild: Stephan Schätzl)

Der Epiq sorgt bei Škoda für volle Auftragsbücher, in Paris legen die Tschechen die Sportline nach – u. a. mit Matrix-LEDs in Serie. 135 PS oder 211 PS stark, zwei Akkugrößen für bis zu 310 bzw. 440 km. (Bild: Stephan Schätzl)

Im Gegensatz zu BMW zeigt sich Mercedes in Paris: Neuestes Modell ist der GLA, vorerst ausschließlich elektrisch mit bis zu 657 km, ab 47.870 Euro. Die Versionen mit Verbrenner folgen noch. (Bild: Stephan Schätzl)