Ein deutscher Top-Ökonom sorgt mit einer provokanten Idee für Wirbel: Er findet, Deutschland sollte Volkswagen an die Chinesen verkaufen – solange man noch etwas dafür bekommt. Die Begründung ist ebenso simpel wie brisant.
Die Lage bei Volkswagen ist ernst. Der Konzern verliert Marktanteile – nicht nur in China, sondern auch in Europa, wo chinesische Hersteller den Deutschen zunehmend Konkurrenz machen. Mit Sparprogrammen versucht VW, sich neu aufzustellen. Doch nun kommt aus der Wissenschaft ein Vorschlag, der es in sich hat.
Radikaler Gedanke eines Experten
Moritz Schularick, Präsident des renommierten Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, brachte bei einer Industriekonferenz in Berlin einen radikalen Gedanken ins Spiel: „Wenn wir einen gewissen Konzern in Wolfsburg an die Chinesen verkaufen würden, solange wir noch was für die kriegen, ist das keine schlechte Idee“, sagte er laut einem Bericht des „Handelsblatt“. Die Aussage sorgte im Saal für ein Raunen – unter den Zuhörern war auch der Leiter der Berliner VW-Konzernrepräsentanz.
Schularicks Logik dahinter: Aus deutscher Sicht sei vor allem wichtig, dass „die Wertschöpfung und Produktion hierbleibt“. Wem am Ende die Produktion gehöre, sei „zweitrangig“. Der Ökonom reagierte damit auf die anhaltende Krise des Autobauers.
„Deutschland ist jetzt das Entwicklungsland“
Zugleich forderte Schularick ein härteres Vorgehen der Politik zum Schutz der deutschen Autoindustrie. Europa müsse China zwar erlauben, seine Autos hierzulande zu verkaufen. Es brauche aber Maßnahmen, damit die Chinesen ihre Produktion nach Europa verlagern – etwa „Made in Europe“-Vorgaben bei Förderungen oder eine Joint-Venture-Pflicht. So sei China schließlich lange Zeit auch mit Europa umgegangen. Deutschland müsse jetzt realisieren, „dass wir in diesen Bereichen jetzt das Entwicklungsland sind“.
Ob der Vorschlag ernsthaft umgesetzt wird, ist mehr als fraglich. Für Diskussionsstoff ist jedenfalls gesorgt – und das mitten in der schwersten Krise, die VW seit Jahrzehnten durchmacht.
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