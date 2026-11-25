Radikaler Gedanke eines Experten

Moritz Schularick, Präsident des renommierten Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, brachte bei einer Industriekonferenz in Berlin einen radikalen Gedanken ins Spiel: „Wenn wir einen gewissen Konzern in Wolfsburg an die Chinesen verkaufen würden, solange wir noch was für die kriegen, ist das keine schlechte Idee“, sagte er laut einem Bericht des „Handelsblatt“. Die Aussage sorgte im Saal für ein Raunen – unter den Zuhörern war auch der Leiter der Berliner VW-Konzernrepräsentanz.