Smart #2: So ungewöhnlich gut ist die Knutschkugel

Sitzbank zum Durchsteigen

Wir öffnen die Türen mit den rahmenlosen Seitenscheiben und nehmen Platz auf einer durchgehenden Sitzbank. Man kann also seitlich ganz nah an einer Wand oder einem anderen Hindernis parken – beide Insassen können problemlos auf einer Seite austeigen. Und findet man bei der Rückkehr ein zugeparktes Auto vor, wird man wohl auch durch den Kofferraum einsteigen können. Zwischen den beiden Plätzen hat man einerseits ein Ablagefach unter einem Deckel in der Bank, andererseits eine Armlehne zum Herunterklappen.