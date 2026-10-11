So sieht die Neuauflage der legendären „Ente“ aus

Die „Ente“ ist zurück“! 1948 wurde der Citroen 2CV auf dem Autosalon in Paris präsentiert, fuhr in die Herzen der Fans. 78 Jahre später lassen die Franzosen die Legende wieder auferstehen, auf der Stellantis Brand Night am Vorabend des Autosalons wurde der neue 2CV präsentiert. Zumindest die seriennahe Studie, 2028 soll es für rund 15.000 Euro losgehen.